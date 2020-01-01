Токеноміка Social Edge (SEDGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Social Edge (SEDGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Social Edge (SEDGE) Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Офіційний вебсайт: https://sedgeai.com Whitepaper: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs Купити SEDGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Social Edge (SEDGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Social Edge (SEDGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,71K $ 11,71K $ 11,71K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,71K $ 11,71K $ 11,71K Історичний максимум: $ 0,856294 $ 0,856294 $ 0,856294 Історичний мінімум: $ 0,01017587 $ 0,01017587 $ 0,01017587 Поточна ціна: $ 0,01171014 $ 0,01171014 $ 0,01171014 Дізнайтеся більше про ціну Social Edge (SEDGE)

Токеноміка Social Edge (SEDGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Social Edge (SEDGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SEDGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SEDGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SEDGE, досліджуйте ціну токена SEDGE в реальному часі!

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