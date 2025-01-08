Ціна Social Edge (SEDGE)
Поточна ціна Social Edge (SEDGE) сьогодні становить 0.195907 USD з ринковою капіталізацією $ 195.91K USD. Ціна SEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Social Edge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.63K USD
- зміна ціни Social Edge протягом дня — -13.60%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Social Edge до USD становила $ -0.0308413264773425.
За останні 30 днів зміна ціни Social Edge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Social Edge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Social Edge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0308413264773425
|-13.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Social Edge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.51%
-13.60%
+15.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)
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