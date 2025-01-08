Сьогоднішня ціна Social Edge (SEDGE)

Поточна ціна Social Edge (SEDGE) сьогодні становить 0.195907 USD з ринковою капіталізацією $ 195.91K USD. Ціна SEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Social Edge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.63K USD

- зміна ціни Social Edge протягом дня — -13.60%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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