Сьогоднішня ціна SoAI (SOAI)

Поточна ціна SoAI (SOAI) сьогодні становить 0.01464626 USD з ринковою капіталізацією $ 13.00K USD. Ціна SOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SoAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.34 USD

- зміна ціни SoAI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 887.87K USD

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