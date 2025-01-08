Ціна SoAI (SOAI)
Поточна ціна SoAI (SOAI) сьогодні становить 0.01464626 USD з ринковою капіталізацією $ 13.00K USD. Ціна SOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SoAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.34 USD
- зміна ціни SoAI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 887.87K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SoAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SoAI до USD становила $ +0.0006466851.
За останні 60 днів зміна ціни SoAI до USD становила $ +0.0048700469.
За останні 90 днів зміна ціни SoAI до USD становила $ -0.26178008612882017.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0006466851
|+4.42%
|60 днів
|$ +0.0048700469
|+33.25%
|90 днів
|$ -0.26178008612882017
|-94.70%
Останній аналіз цін SoAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sick of centralized AI platforms that compromise privacy and limit scalability? SOAI changes the game. Built on decentralized architecture, it delivers real time AI insights with complete transparency and security. Say goodbye to inefficiencies—SOAI integrates advanced AI seamlessly into your workflow. This is the future of AI, and it’s built to dominate. Being the First Mover in the industry, our team at SOAI, worked diligently to ideate, create, learn and innovate the SOAI ecosystem to make its Desktop Application available and accessible for all its users. Ready to harness scalable, secure AI? SOAI’s the future you’ve been waiting for.
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