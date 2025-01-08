Сьогоднішня ціна So Much Higher (SMH)

Поточна ціна So Much Higher (SMH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.73K USD. Ціна SMH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності So Much Higher:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.90 USD

- зміна ціни So Much Higher протягом дня — -5.25%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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