Сьогоднішня ціна SNX yVault (YVSNX)

Поточна ціна SNX yVault (YVSNX) сьогодні становить 1.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVSNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SNX yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни SNX yVault протягом дня — -5.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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