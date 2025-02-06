Ціна SNX yVault (YVSNX)
Поточна ціна SNX yVault (YVSNX) сьогодні становить 1.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVSNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNX yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни SNX yVault протягом дня — -5.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNX yVault до USD становила $ -0.07651312687192.
За останні 30 днів зміна ціни SNX yVault до USD становила $ -0.6256674000.
За останні 60 днів зміна ціни SNX yVault до USD становила $ -0.7994794800.
За останні 90 днів зміна ціни SNX yVault до USD становила $ -0.518243630116014.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.07651312687192
|-5.97%
|30 днів
|$ -0.6256674000
|-52.13%
|60 днів
|$ -0.7994794800
|-66.62%
|90 днів
|$ -0.518243630116014
|-30.16%
Останній аналіз цін SNX yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-5.97%
-31.60%
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