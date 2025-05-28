Сьогоднішня ціна SNP500 (SNP500)

Поточна ціна SNP500 (SNP500) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 616,22K USD. Ціна SNP500 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SNP500:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SNP500 протягом дня — -3,74%

- циркуляційна пропозиція – 899,11M USD

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