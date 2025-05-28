Ціна SNP500 (SNP500)
Поточна ціна SNP500 (SNP500) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 616,22K USD. Ціна SNP500 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNP500:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SNP500 протягом дня — -3,74%
- циркуляційна пропозиція – 899,11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNP500 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SNP500 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SNP500 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SNP500 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SNP500: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,69%
-3,74%
+6,62%
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