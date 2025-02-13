Ціна Snowtomb LOT (SLOT)
Поточна ціна Snowtomb LOT (SLOT) сьогодні становить 0.360084 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snowtomb LOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.44 USD
- зміна ціни Snowtomb LOT протягом дня — +0.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snowtomb LOT до USD становила $ +0.00220281.
За останні 30 днів зміна ціни Snowtomb LOT до USD становила $ +0.0055654222.
За останні 60 днів зміна ціни Snowtomb LOT до USD становила $ -0.1761630671.
За останні 90 днів зміна ціни Snowtomb LOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00220281
|+0.62%
|30 днів
|$ +0.0055654222
|+1.55%
|60 днів
|$ -0.1761630671
|-48.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snowtomb LOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
+0.62%
+19.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snowtomb Lots (SLOT) are one of the ways to measure the value of the STOMB Protocol and shareholder trust in its ability to maintain STOMB close to peg.
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