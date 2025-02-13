Сьогоднішня ціна Snowtomb (STOMB)

Поточна ціна Snowtomb (STOMB) сьогодні становить 0.090911 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snowtomb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.82 USD

- зміна ціни Snowtomb протягом дня — +4.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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