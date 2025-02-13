Ціна Snowtomb (STOMB)
Поточна ціна Snowtomb (STOMB) сьогодні становить 0.090911 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snowtomb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.82 USD
- зміна ціни Snowtomb протягом дня — +4.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snowtomb до USD становила $ +0.00396187.
За останні 30 днів зміна ціни Snowtomb до USD становила $ -0.0275779245.
За останні 60 днів зміна ціни Snowtomb до USD становила $ -0.0493129719.
За останні 90 днів зміна ціни Snowtomb до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00396187
|+4.56%
|30 днів
|$ -0.0275779245
|-30.33%
|60 днів
|$ -0.0493129719
|-54.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snowtomb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
+4.56%
+8.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STOMB token is designed to be used as a medium of exchange. The built-in stability mechanism in the protocol aims to maintain STOMB's peg to 0.1 Avalanche (AVAX) token in the long run.
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