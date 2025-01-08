Сьогоднішня ціна Snowswap (SNOW)

Поточна ціна Snowswap (SNOW) сьогодні становить 0.234454 USD з ринковою капіталізацією $ 81.98K USD. Ціна SNOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snowswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99K USD

- зміна ціни Snowswap протягом дня — -17.26%

- циркуляційна пропозиція – 349.66K USD

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