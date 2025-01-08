Ціна Snowswap (SNOW)
Поточна ціна Snowswap (SNOW) сьогодні становить 0.234454 USD з ринковою капіталізацією $ 81.98K USD. Ціна SNOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snowswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99K USD
- зміна ціни Snowswap протягом дня — -17.26%
- циркуляційна пропозиція – 349.66K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snowswap до USD становила $ -0.0489145832307101.
За останні 30 днів зміна ціни Snowswap до USD становила $ -0.0600685684.
За останні 60 днів зміна ціни Snowswap до USD становила $ +0.0468389153.
За останні 90 днів зміна ціни Snowswap до USD становила $ +0.04090792546492886.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0489145832307101
|-17.26%
|30 днів
|$ -0.0600685684
|-25.62%
|60 днів
|$ +0.0468389153
|+19.98%
|90 днів
|$ +0.04090792546492886
|+21.14%
Останній аналіз цін Snowswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-17.26%
-18.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.
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