Ціна SnowCrash (NORA)
Поточна ціна SnowCrash (NORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SnowCrash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.81 USD
- зміна ціни SnowCrash протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SnowCrash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SnowCrash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SnowCrash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SnowCrash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-14.18%
|60 днів
|$ 0
|-43.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SnowCrash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SnowCrash DAO is a native virtual company in SnowCrash Space. SnowCrash Space is a massive, collaborative, multiplayer open-world game.
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