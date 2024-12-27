Сьогоднішня ціна Snowbank (SB)

Поточна ціна Snowbank (SB) сьогодні становить 229.69 USD з ринковою капіталізацією $ 36.80M USD. Ціна SB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snowbank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.73 USD

- зміна ціни Snowbank протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 159.64K USD

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