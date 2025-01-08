Ціна Snowball (SNOB)
Поточна ціна Snowball (SNOB) сьогодні становить 0.00612083 USD з ринковою капіталізацією $ 33.66K USD. Ціна SNOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snowball:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.63 USD
- зміна ціни Snowball протягом дня — -8.41%
- циркуляційна пропозиція – 5.49M USD
Отримуйте оновлення цін SNOB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SNOB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snowball до USD становила $ -0.000562711560138186.
За останні 30 днів зміна ціни Snowball до USD становила $ +0.0031549420.
За останні 60 днів зміна ціни Snowball до USD становила $ +0.0002491734.
За останні 90 днів зміна ціни Snowball до USD становила $ +0.000927275272861643.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000562711560138186
|-8.41%
|30 днів
|$ +0.0031549420
|+51.54%
|60 днів
|$ +0.0002491734
|+4.07%
|90 днів
|$ +0.000927275272861643
|+17.85%
Останній аналіз цін Snowball: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
-8.41%
-36.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SNOB до AUD
A$0.009793328
|1 SNOB до GBP
￡0.004896664
|1 SNOB до EUR
€0.0058759968
|1 SNOB до USD
$0.00612083
|1 SNOB до MYR
RM0.0274825267
|1 SNOB до TRY
₺0.2162489239
|1 SNOB до JPY
¥0.9672135566
|1 SNOB до RUB
₽0.6564590175
|1 SNOB до INR
₹0.525167214
|1 SNOB до IDR
Rp98.7230506949
|1 SNOB до PHP
₱0.3570892222
|1 SNOB до EGP
￡E.0.3099588312
|1 SNOB до BRL
R$0.037337063
|1 SNOB до CAD
C$0.0087527869
|1 SNOB до BDT
৳0.745517094
|1 SNOB до NGN
₦9.4602936397
|1 SNOB до UAH
₴0.2589723173
|1 SNOB до VES
Bs0.32440399
|1 SNOB до PKR
Rs1.7053856546
|1 SNOB до KZT
₸3.2368173206
|1 SNOB до THB
฿0.2114746765
|1 SNOB до TWD
NT$0.2005183908
|1 SNOB до CHF
Fr0.005508747
|1 SNOB до HKD
HK$0.0475588491
|1 SNOB до MAD
.د.م0.0612695083