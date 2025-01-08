Сьогоднішня ціна Snowball (SNOB)

Поточна ціна Snowball (SNOB) сьогодні становить 0.00612083 USD з ринковою капіталізацією $ 33.66K USD. Ціна SNOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snowball:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.63 USD

- зміна ціни Snowball протягом дня — -8.41%

- циркуляційна пропозиція – 5.49M USD

Отримуйте оновлення цін SNOB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SNOB.