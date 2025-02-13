Ціна SNORT (SNORT)
Поточна ціна SNORT (SNORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNORT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77 USD
- зміна ціни SNORT протягом дня — +3.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNORT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SNORT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SNORT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SNORT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.12%
|30 днів
|$ 0
|-15.09%
|60 днів
|$ 0
|-36.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SNORT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.12%
-0.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SNORT don't SHORT. SNORT is BASE degenerate who sniffs out moonshots like truffles. Get ready to see this mug all over the place.
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