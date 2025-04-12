Сьогоднішня ціна SNOR (SNOR)

Поточна ціна SNOR (SNOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 299.49K USD. Ціна SNOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SNOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SNOR протягом дня — -12.78%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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