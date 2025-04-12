Ціна SNOR (SNOR)
Поточна ціна SNOR (SNOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 299.49K USD. Ціна SNOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNOR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SNOR протягом дня — -12.78%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNOR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SNOR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SNOR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SNOR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SNOR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.19%
-12.78%
+35.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snor is a decentralized built on blockchain technology, designed to bring fun, creativity, and community engagement to the world of digital assets. Snor leverages humor, pop culture references, and viral trends to create a unique and entertaining experience for users. The token aims to build a passionate and active community around it, where holders can participate in various events, contests, and initiatives. With its strong emphasis on social media interaction and meme culture, Snor seeks to offer a lighthearted yet valuable addition to the growing world of cryptocurrencies, bringing both fun and potential for growth to its supporters. The project also includes features like staking, giveaways, and collaborative partnerships, giving users ways to engage beyond simply holding the token. Ultimately, Snor’s goal is to combine entertainment with blockchain innovation, offering a meme-driven ecosystem that rewards creativity and community involvement.
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