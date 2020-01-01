Токеноміка Snook (SNK) Дізнайтеся ключову інформацію про Snook (SNK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Snook (SNK) Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Офіційний вебсайт: https://www.snook.gg/ Whitepaper: https://whitepaper.playsnook.com/ Купити SNK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Snook (SNK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Snook (SNK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 65,61K $ 65,61K $ 65,61K Загальна пропозиція: $ 38,49M $ 38,49M $ 38,49M Циркуляційна пропозиція: $ 26,03M $ 26,03M $ 26,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 97,03K $ 97,03K $ 97,03K Історичний максимум: $ 3,31 $ 3,31 $ 3,31 Історичний мінімум: $ 0,00130264 $ 0,00130264 $ 0,00130264 Поточна ціна: $ 0,00252066 $ 0,00252066 $ 0,00252066 Дізнайтеся більше про ціну Snook (SNK)

Токеноміка Snook (SNK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Snook (SNK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNK, досліджуйте ціну токена SNK в реальному часі!

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