Сьогоднішня ціна Snook (SNK)

Поточна ціна Snook (SNK) сьогодні становить 0.00203821 USD з ринковою капіталізацією $ 53.06K USD. Ціна SNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snook:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32K USD

- зміна ціни Snook протягом дня — -15.11%

- циркуляційна пропозиція – 26.03M USD

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