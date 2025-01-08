Ціна Snook (SNK)
Поточна ціна Snook (SNK) сьогодні становить 0.00203821 USD з ринковою капіталізацією $ 53.06K USD. Ціна SNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32K USD
- зміна ціни Snook протягом дня — -15.11%
- циркуляційна пропозиція – 26.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snook до USD становила $ -0.000362881875406734.
За останні 30 днів зміна ціни Snook до USD становила $ -0.0007814894.
За останні 60 днів зміна ціни Snook до USD становила $ -0.0004794954.
За останні 90 днів зміна ціни Snook до USD становила $ +0.0001241663028428227.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000362881875406734
|-15.11%
|30 днів
|$ -0.0007814894
|-38.34%
|60 днів
|$ -0.0004794954
|-23.52%
|90 днів
|$ +0.0001241663028428227
|+6.49%
Останній аналіз цін Snook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-15.11%
-16.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
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