Ціна SNIFFS (SNIFFS)
Поточна ціна SNIFFS (SNIFFS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNIFFS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNIFFS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.66K USD
- зміна ціни SNIFFS протягом дня — -50.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNIFFS до USD становила $ -0.000323764393893944.
За останні 30 днів зміна ціни SNIFFS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SNIFFS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SNIFFS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000323764393893944
|-50.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SNIFFS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.95%
-50.82%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SNIFFS is an AI-powered gossip platform designed for anonymous information sharing, combining entertainment with community-driven intelligence. It allows users to submit gossip anonymously, with AI filtering out irrelevant content and ranking submissions based on engagement and relevance. The most significant and relevant gossip is pushed to an autonomous Twitter agent, which shares updates and responds to user mentions, facilitating real-time interaction. Beyond entertainment, SNIFFS functions as a due diligence platform, leveraging an advanced AI analysis infrastructure and an extensive database to provide insights on projects and individuals. The platform integrates an onchain AI agent that automatically tracks and organizes discussions, ensuring access to trending news within the Web3 ecosystem.
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