Ціна Snibbu the Crab (SNIBBU)
Поточна ціна Snibbu the Crab (SNIBBU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNIBBU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snibbu the Crab:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.28 USD
- зміна ціни Snibbu the Crab протягом дня — -4.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snibbu the Crab до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snibbu the Crab до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Snibbu the Crab до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snibbu the Crab до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.42%
|30 днів
|$ 0
|-34.61%
|60 днів
|$ 0
|-73.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snibbu the Crab: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-4.42%
-11.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We have taken over all 3 projects of the market memes - SNIBBU, DODO and BOBO - they're a very strong meme within the crypto industry as they're always relevant to the market price action - upwards momentum (MUMU), downwards momentum (BOBO), sideways (SNIBBU) and crazy events (DODO). We are aiming at building a very strong community across all 3 tokens and we are working with the very well established team of MUMU to weave in our narrative and provide a welcoming platform for anyone new to crypto, as well as OGs.
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