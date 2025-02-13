Сьогоднішня ціна Snibbu the Crab (SNIBBU)

Поточна ціна Snibbu the Crab (SNIBBU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNIBBU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snibbu the Crab:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.28 USD

- зміна ціни Snibbu the Crab протягом дня — -4.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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