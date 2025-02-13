Сьогоднішня ціна SNG Token (SNG)

Поточна ціна SNG Token (SNG) сьогодні становить 0.0064034 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SNG Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 207.38 USD

- зміна ціни SNG Token протягом дня — -0.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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