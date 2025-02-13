Ціна SNG Token (SNG)
Поточна ціна SNG Token (SNG) сьогодні становить 0.0064034 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNG Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 207.38 USD
- зміна ціни SNG Token протягом дня — -0.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNG Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SNG Token до USD становила $ -0.0016541973.
За останні 60 днів зміна ціни SNG Token до USD становила $ -0.0017007359.
За останні 90 днів зміна ціни SNG Token до USD становила $ -0.002364400297764899.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.61%
|30 днів
|$ -0.0016541973
|-25.83%
|60 днів
|$ -0.0017007359
|-26.55%
|90 днів
|$ -0.002364400297764899
|-26.96%
Останній аналіз цін SNG Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.61%
+11.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SNG Token is pioneering the future of decentralized finance (DeFi) with its innovative approach and strong commitment to community-driven progress.
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