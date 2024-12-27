Сьогоднішня ціна Snetwork (SNET)

Поточна ціна Snetwork (SNET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.98K USD. Ціна SNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snetwork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.39 USD

- зміна ціни Snetwork протягом дня — -2.48%

- циркуляційна пропозиція – 238.60M USD

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