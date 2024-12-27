Ціна Snetwork (SNET)
Поточна ціна Snetwork (SNET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.98K USD. Ціна SNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snetwork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.39 USD
- зміна ціни Snetwork протягом дня — -2.48%
- циркуляційна пропозиція – 238.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snetwork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snetwork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Snetwork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snetwork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.48%
|30 днів
|$ 0
|-13.36%
|60 днів
|$ 0
|-44.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snetwork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-2.48%
-2.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SNET(Snetwork) swaps with LLT at 1:1 ratio. Snetwork（Distributed Shared Cloud Computing Network）is a distributed shared computing platform, focus on block chain applications.
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