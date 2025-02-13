Ціна SNEEL (SNEEL)
Поточна ціна SNEEL (SNEEL) сьогодні становить 0.00019286 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNEEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNEEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.78 USD
- зміна ціни SNEEL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNEEL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SNEEL до USD становила $ +0.0000215304.
За останні 60 днів зміна ціни SNEEL до USD становила $ -0.0000200938.
За останні 90 днів зміна ціни SNEEL до USD становила $ -0.0000610049028801981.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000215304
|+11.16%
|60 днів
|$ -0.0000200938
|-10.41%
|90 днів
|$ -0.0000610049028801981
|-24.03%
Останній аналіз цін SNEEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-24.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WHO IS SNEEL In the bustling animal kingdom, a risk-taking snail named Sneel, with a gambling habit, discovers a cryptocurrency opportunity called Sneel Coin. With his loyal friend Sloth, they invest all their resources into it, hoping for riches. As the coin's value rises, they realize the true worth lies in their friendship and community. They pledge to use their wealth for the forest's welfare, becoming inspirations for others, showcasing the importance of friendship, resilience, and using blessings for good. The snail that won't fail. 100% burnt LP and no team tokens.
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