Сьогоднішня ціна Snark Launch ($SNRK)

Поточна ціна Snark Launch ($SNRK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SNRK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snark Launch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92 USD

- зміна ціни Snark Launch протягом дня — +1.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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