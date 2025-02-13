Ціна Snark Launch ($SNRK)
Поточна ціна Snark Launch ($SNRK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SNRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snark Launch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92 USD
- зміна ціни Snark Launch протягом дня — +1.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snark Launch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snark Launch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Snark Launch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snark Launch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.25%
|30 днів
|$ 0
|-23.91%
|60 днів
|$ 0
|-36.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snark Launch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.25%
-10.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Snark Launch is a powerful decentralized launchpad platform that is built on the zkSync blockchain. It is specifically designed to allow new and innovative blockchain projects to be launched on the network while providing significant growth opportunities for these projects. With Snark Launch, users can participate in any of the launches, as long as they hold a set amount of SNRK tokens, which gives them the benefit of investing in a project at its early stages and an early token price discount. What makes your project unique? The Snark Launchpad is an innovative platform built on the ZkSync network, offering developers an easy and cost-effective way to launch decentralized applications (DApps). With its cutting-edge technology and range of developer-friendly tools, the Snark Launchpad is poised to revolutionize the DApp development landscape, empowering developers to build and deploy applications more quickly and efficiently than ever before. Mission Our mission is to empower developers and entrepreneurs in the crypto space by providing them with a cutting-edge platform to launch and incubate their projects. History of your project. We believe that access to capital and community support are critical factors in the success of any new venture, and we are committed to providing both through our innovative Snark Launchpad ecosystem. At the same time, we are passionate about creating opportunities for retail investors to get in on the ground floor of new and exciting projects, giving them access to the kind of early-stage investing that was previously reserved for a privileged few. By leveraging the power of ZkSync and our $SNRK token, we are building a more inclusive and democratic ecosystem that puts the power of innovation and entrepreneurship in the hands of everyone. What’s next for your project? Our mission is to empower developers and entrepreneurs in the crypto space by providing them with a cut
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