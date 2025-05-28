Сьогоднішня ціна Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Поточна ціна Snardler Wormfriend (SNARDLER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36,04K USD. Ціна SNARDLER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snardler Wormfriend:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Snardler Wormfriend протягом дня — -46,12%

- циркуляційна пропозиція – 378,62B USD

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