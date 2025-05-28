Ціна Snardler Wormfriend (SNARDLER)
Поточна ціна Snardler Wormfriend (SNARDLER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36,04K USD. Ціна SNARDLER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snardler Wormfriend:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Snardler Wormfriend протягом дня — -46,12%
- циркуляційна пропозиція – 378,62B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snardler Wormfriend до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snardler Wormfriend до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Snardler Wormfriend до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snardler Wormfriend до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-46,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snardler Wormfriend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,81%
-46,12%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.
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