Ціна Snapcat (SNAPCAT)
Поточна ціна Snapcat (SNAPCAT) сьогодні становить 0.00975866 USD з ринковою капіталізацією $ 97.07K USD. Ціна SNAPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snapcat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.18 USD
- зміна ціни Snapcat протягом дня — -2.13%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snapcat до USD становила $ -0.000212922745969077.
За останні 30 днів зміна ціни Snapcat до USD становила $ -0.0013306742.
За останні 60 днів зміна ціни Snapcat до USD становила $ -0.0040559303.
За останні 90 днів зміна ціни Snapcat до USD становила $ -0.001860740637707566.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000212922745969077
|-2.13%
|30 днів
|$ -0.0013306742
|-13.63%
|60 днів
|$ -0.0040559303
|-41.56%
|90 днів
|$ -0.001860740637707566
|-16.01%
Останній аналіз цін Snapcat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.15%
-2.13%
+0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta.
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|1 SNAPCAT до AUD
A$0.015613856
|1 SNAPCAT до GBP
￡0.0077093414
|1 SNAPCAT до EUR
€0.009270727
|1 SNAPCAT до USD
$0.00975866
|1 SNAPCAT до MYR
RM0.0436212102
|1 SNAPCAT до TRY
₺0.3437000052
|1 SNAPCAT до JPY
¥1.539916548
|1 SNAPCAT до RUB
₽0.9996771304
|1 SNAPCAT до INR
₹0.8334871506
|1 SNAPCAT до IDR
Rp157.3977198998
|1 SNAPCAT до PHP
₱0.5670757326
|1 SNAPCAT до EGP
￡E.0.4963254476
|1 SNAPCAT до BRL
R$0.060503692
|1 SNAPCAT до CAD
C$0.0139548838
|1 SNAPCAT до BDT
৳1.1664526298
|1 SNAPCAT до NGN
₦15.1062105068
|1 SNAPCAT до UAH
₴0.4094733736
|1 SNAPCAT до VES
Bs0.49769166
|1 SNAPCAT до PKR
Rs2.7167133574
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₸5.1092440296
|1 SNAPCAT до THB
฿0.332282373
|1 SNAPCAT до TWD
NT$0.3201816346
|1 SNAPCAT до CHF
Fr0.008782794
|1 SNAPCAT до HKD
HK$0.0757272016
|1 SNAPCAT до MAD
.د.م0.0984648794