Сьогоднішня ціна Snapcat (SNAPCAT)

Поточна ціна Snapcat (SNAPCAT) сьогодні становить 0.00975866 USD з ринковою капіталізацією $ 97.07K USD. Ціна SNAPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snapcat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.18 USD

- зміна ціни Snapcat протягом дня — -2.13%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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