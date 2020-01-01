Токеноміка SNAP ($NAP) Дізнайтеся ключову інформацію про SNAP ($NAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SNAP ($NAP) SNAP is a token launched by an artist, Kero. The name SNAP was selected in honor of their original meme character Coco, a crocodile drawn in the style of iconic meme character Pepe the Frog. Офіційний вебсайт: https://twitter.com/KeroNFTs Купити $NAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SNAP ($NAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SNAP ($NAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,27M $ 5,27M $ 5,27M Загальна пропозиція: $ 1,64T $ 1,64T $ 1,64T Циркуляційна пропозиція: $ 1,64T $ 1,64T $ 1,64T FDV (повністю розведена вартість): $ 5,27M $ 5,27M $ 5,27M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SNAP ($NAP)

Токеноміка SNAP ($NAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SNAP ($NAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $NAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $NAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $NAP, досліджуйте ціну токена $NAP в реальному часі!

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