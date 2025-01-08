Ціна Snakes Game (SNAKES)
Поточна ціна Snakes Game (SNAKES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.30K USD. Ціна SNAKES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snakes Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.25 USD
- зміна ціни Snakes Game протягом дня — -2.86%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snakes Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snakes Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Snakes Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snakes Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.86%
|30 днів
|$ 0
|-11.06%
|60 днів
|$ 0
|+22.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snakes Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-2.86%
-9.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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