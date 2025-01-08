Сьогоднішня ціна Snakes Game (SNAKES)

Поточна ціна Snakes Game (SNAKES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.30K USD. Ціна SNAKES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snakes Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.25 USD

- зміна ціни Snakes Game протягом дня — -2.86%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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