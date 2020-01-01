Токеноміка Snake (SNK) Дізнайтеся ключову інформацію про Snake (SNK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Snake (SNK) SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors. Офіційний вебсайт: https://snake.homes/ Whitepaper: https://wpp.snake.homes/ Купити SNK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Snake (SNK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Snake (SNK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Загальна пропозиція: $ 83,46M $ 83,46M $ 83,46M Циркуляційна пропозиція: $ 83,46M $ 83,46M $ 83,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Історичний максимум: $ 0,592266 $ 0,592266 $ 0,592266 Історичний мінімум: $ 0,01310359 $ 0,01310359 $ 0,01310359 Поточна ціна: $ 0,01319025 $ 0,01319025 $ 0,01319025 Дізнайтеся більше про ціну Snake (SNK)

Токеноміка Snake (SNK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Snake (SNK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNK, досліджуйте ціну токена SNK в реальному часі!

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