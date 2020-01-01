Токеноміка Snake wif Hat (SSSSS) Дізнайтеся ключову інформацію про Snake wif Hat (SSSSS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Snake wif Hat (SSSSS) Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art Офіційний вебсайт: https://snakewifhat.pro/ Купити SSSSS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Snake wif Hat (SSSSS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Snake wif Hat (SSSSS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 86,92K $ 86,92K $ 86,92K Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 86,92K $ 86,92K $ 86,92K Історичний максимум: $ 0,02403559 $ 0,02403559 $ 0,02403559 Історичний мінімум: $ 0,00007696 $ 0,00007696 $ 0,00007696 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Snake wif Hat (SSSSS)

Токеноміка Snake wif Hat (SSSSS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Snake wif Hat (SSSSS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSSSS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSSSS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSSSS, досліджуйте ціну токена SSSSS в реальному часі!

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