Ціна Snake wif Hat (SSSSS)
Поточна ціна Snake wif Hat (SSSSS) сьогодні становить 0.0041195 USD з ринковою капіталізацією $ 4.12M USD. Ціна SSSSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snake wif Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.62K USD
- зміна ціни Snake wif Hat протягом дня — +9.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snake wif Hat до USD становила $ +0.00036156.
За останні 30 днів зміна ціни Snake wif Hat до USD становила $ -0.0025491078.
За останні 60 днів зміна ціни Snake wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snake wif Hat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036156
|+9.62%
|30 днів
|$ -0.0025491078
|-61.87%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snake wif Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+9.62%
-24.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art
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