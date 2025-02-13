Ціна Snake AI (SNAKEAI)
Поточна ціна Snake AI (SNAKEAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNAKEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snake AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99M USD
- зміна ціни Snake AI протягом дня — -3.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snake AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snake AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Snake AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snake AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snake AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.77%
-3.03%
+14.67%
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