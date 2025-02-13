Сьогоднішня ціна Snake AI (SNAKEAI)

Поточна ціна Snake AI (SNAKEAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNAKEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snake AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99M USD

- зміна ціни Snake AI протягом дня — -3.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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