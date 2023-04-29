Сьогоднішня ціна SnailMoon (SNM)

Поточна ціна SnailMoon (SNM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SnailMoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72 USD

- зміна ціни SnailMoon протягом дня — +3.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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