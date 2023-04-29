Ціна SnailMoon (SNM)
Поточна ціна SnailMoon (SNM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SnailMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72 USD
- зміна ціни SnailMoon протягом дня — +3.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SnailMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SnailMoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SnailMoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SnailMoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.82%
|30 днів
|$ 0
|-18.37%
|60 днів
|$ 0
|-47.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SnailMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
+3.82%
-11.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The SnailMoon token is a satirical memecoin built on the Ethereum blockchain using a standard ERC-20 contract. SnailMoon’s goal is to meme the entire cryptocurrency space. What makes your project unique? SnailMoon promotes itself with self-published satirical articles and videos. History of your project. SnailMoon was launched on 29/04/2023 by a team from the UK. What’s next for your project? SnailMoon will continue to grow and meme the cryptocurrency space. What can your token be used for? The SnailMoon token can be used for absolutely nothing. It is a memecoin.
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