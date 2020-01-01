Токеноміка SnailBrook (SNAIL) Дізнайтеся ключову інформацію про SnailBrook (SNAIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SnailBrook (SNAIL) What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2. Офіційний вебсайт: https://snailbrook.ai/ Купити SNAIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SnailBrook (SNAIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SnailBrook (SNAIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 246,20K $ 246,20K $ 246,20K Загальна пропозиція: $ 82,37B $ 82,37B $ 82,37B Циркуляційна пропозиція: $ 82,37B $ 82,37B $ 82,37B FDV (повністю розведена вартість): $ 246,20K $ 246,20K $ 246,20K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SnailBrook (SNAIL)

Токеноміка SnailBrook (SNAIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SnailBrook (SNAIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNAIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNAIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNAIL, досліджуйте ціну токена SNAIL в реальному часі!

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