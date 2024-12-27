Ціна SnailBrook (SNAIL)
Поточна ціна SnailBrook (SNAIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна SNAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SnailBrook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.12K USD
- зміна ціни SnailBrook протягом дня — -0.51%
- циркуляційна пропозиція – 82.37B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SnailBrook до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SnailBrook до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SnailBrook до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SnailBrook до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.51%
|30 днів
|$ 0
|-46.86%
|60 днів
|$ 0
|-45.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SnailBrook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.75%
-0.51%
-3.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. - We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? - We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.
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