Сьогоднішня ціна SnailBrook (SNAIL)

Поточна ціна SnailBrook (SNAIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна SNAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SnailBrook:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.12K USD

- зміна ціни SnailBrook протягом дня — -0.51%

- циркуляційна пропозиція – 82.37B USD

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