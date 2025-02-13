Ціна Snail Trail (SLIME)
Поточна ціна Snail Trail (SLIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snail Trail:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.79 USD
- зміна ціни Snail Trail протягом дня — +3.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snail Trail до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snail Trail до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Snail Trail до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Snail Trail до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.76%
|30 днів
|$ 0
|-33.90%
|60 днів
|$ 0
|-56.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Snail Trail: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
+3.76%
+0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snail Trail is an NFT based auto racing game where players place their Snails in competitive races and win rewards. Players can own, optimize, reproduce, and race with their Snails. Every Snail belongs to one of five families. Based on their genetics, they have unique traits and racing preferences that players can get to know better to develop tactics and strategies that will improve their performance—and maximize reward earnings. A Snail's performance also depends on the racing track environment. The game's reproduction systems allow players to mint more Snails and compete in more races. Snail Trail is a new kind of racing game that requires strategic thinking and foresight—paired with the fun of collecting NFTs.
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