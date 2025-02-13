Сьогоднішня ціна Snail Trail (SLIME)

Поточна ціна Snail Trail (SLIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snail Trail:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.79 USD

- зміна ціни Snail Trail протягом дня — +3.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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