Яка зараз ціна SN21 AdTAO?

Живуча ціна SN21 AdTAO (SN21) становить ₴27.2654319798444288000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином SN21 AdTAO позиціонується на ринку?

Наразі SN21 AdTAO займає #1899 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴133990349.50513889088000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SN21?

Обсяг токенів у обігу SN21 становить 4912901.592085055 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін SN21 AdTAO за останню добу?

За останню добу SN21 AdTAO торгувався в діапазоні від ₴27.1865511884623472000 (мінімум за 24 години) до ₴29.51745654006224896000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки SN21 AdTAO віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

SN21 AdTAO досяг найвищого значення за всю історію — ₴88.134962438080000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.4306419687412611632000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SN21?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для SN21 AdTAO?

Поточне зміщення ціни на -4.56% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.