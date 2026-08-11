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Поточна ціна SN21 AdTAO сьогодні становить 0,61872 USD. Ринкова капіталізація SN21 становить 3 040 572 USD. Відстежуйте оновлення цін SN21 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SN21 AdTAO сьогодні становить 0,61872 USD. Ринкова капіталізація SN21 становить 3 040 572 USD. Відстежуйте оновлення цін SN21 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SN21

Інформація про ціну SN21

Що таке SN21

Офіційний вебсайт SN21

Токеноміка SN21

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Ціна SN21 AdTAO (SN21)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SN21 до USD:

$0,619767
$0,619767$0,619767
-0,04%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SN21 AdTAO (SN21) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:16:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SN21 AdTAO

Поточна ціна SN21 AdTAO (SN21) сьогодні становить $ 0,61872, зі зміною 4,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN21 до USD становить $ 0,61872 за SN21.

SN21 AdTAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 040 572, з циркуляційною пропозицією у 4,91M SN21. Протягом останніх 24 годин SN21 торгувався між $ 0,61693 (мінімум) та $ 0,669824 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,0, тоді як історичний мінімум — $ 0,00977233.

У короткостроковій динаміці SN21 змінився на -0,47% за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 69,65K.

Ринкова інформація щодо SN21 AdTAO (SN21)

$ 3,04M
$ 3,04M$ 3,04M

$ 69,65K
$ 69,65K$ 69,65K

$ 3,04M
$ 3,04M$ 3,04M

4,91M
4,91M 4,91M

4 912 901,592085055
4 912 901,592085055 4 912 901,592085055

Поточна ринкова капіталізація SN21 AdTAO — $ 3,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 69,65K. Циркуляційна пропозиція SN21 — 4,91M, зі загальною пропозицією 4912901.592085055. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,04M.

Історія ціни SN21 AdTAO у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,61693
$ 0,61693$ 0,61693
Мін. за 24 год
$ 0,669824
$ 0,669824$ 0,669824
Макс. за 24 год

$ 0,61693
$ 0,61693$ 0,61693

$ 0,669824
$ 0,669824$ 0,669824

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

$ 0,00977233
$ 0,00977233$ 0,00977233

-0,47%

-4,56%

-0,00%

-0,00%

Історія ціни SN21 AdTAO (SN21) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SN21 AdTAO до USD становила $ -0,029623919177527602.
За останні 30 днів зміна ціни SN21 AdTAO до USD становила $ -0,2299121447.
За останні 60 днів зміна ціни SN21 AdTAO до USD становила $ +25,2118672484.
За останні 90 днів зміна ціни SN21 AdTAO до USD становила $ +0,0000000001948148.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,029623919177527602-4,56%
30 днів$ -0,2299121447-37,15%
60 днів$ +25,2118672484+4 074,84%
90 днів$ +0,0000000001948148+0,00%

Прогноз ціни SN21 AdTAO

Прогноз ціни SN21 AdTAO (SN21) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SN21 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни SN21 AdTAO (SN21) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SN21 AdTAO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SN21 AdTAO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SN21 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SN21 AdTAO.

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Про SN21 AdTAO

Яка зараз ціна SN21 AdTAO?

Живуча ціна SN21 AdTAO (SN21) становить ₴27.2654319798444288000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином SN21 AdTAO позиціонується на ринку?

Наразі SN21 AdTAO займає #1899 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴133990349.50513889088000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SN21?

Обсяг токенів у обігу SN21 становить 4912901.592085055 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін SN21 AdTAO за останню добу?

За останню добу SN21 AdTAO торгувався в діапазоні від ₴27.1865511884623472000 (мінімум за 24 години) до ₴29.51745654006224896000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки SN21 AdTAO віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

SN21 AdTAO досяг найвищого значення за всю історію — ₴88.134962438080000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.4306419687412611632000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SN21?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для SN21 AdTAO?

Поточне зміщення ціни на -4.56% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про SN21 AdTAO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:16:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SN21 AdTAO (SN21)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про SN21 AdTAO

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