Ціна SmurfsINU (SMURF)
Поточна ціна SmurfsINU (SMURF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMURF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SmurfsINU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.04 USD
- зміна ціни SmurfsINU протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SMURF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMURF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SmurfsINU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SmurfsINU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SmurfsINU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SmurfsINU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.60%
|60 днів
|$ 0
|-0.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SmurfsINU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SmurfsINU is designed to create a complex ecosystem in which DeFi and Metaverse are integrated together. Crypto users will access all DeFi & Metaverse services quickly, cheaply and effectively with only SmurfsINU platforms. For this, we are building the SmurfsVerse world and the SmurfINU DexWallet application. In addition, SmurfsINU is making special preparations for FIFA WorldCup Qatar 2022 and aims to be the mascot of the tournament.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SMURF до AUD
A$--
|1 SMURF до GBP
￡--
|1 SMURF до EUR
€--
|1 SMURF до USD
$--
|1 SMURF до MYR
RM--
|1 SMURF до TRY
₺--
|1 SMURF до JPY
¥--
|1 SMURF до RUB
₽--
|1 SMURF до INR
₹--
|1 SMURF до IDR
Rp--
|1 SMURF до PHP
₱--
|1 SMURF до EGP
￡E.--
|1 SMURF до BRL
R$--
|1 SMURF до CAD
C$--
|1 SMURF до BDT
৳--
|1 SMURF до NGN
₦--
|1 SMURF до UAH
₴--
|1 SMURF до VES
Bs--
|1 SMURF до PKR
Rs--
|1 SMURF до KZT
₸--
|1 SMURF до THB
฿--
|1 SMURF до TWD
NT$--
|1 SMURF до CHF
Fr--
|1 SMURF до HKD
HK$--
|1 SMURF до MAD
.د.م--