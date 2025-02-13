Ціна Smudge Lord (SMUDGE)
Поточна ціна Smudge Lord (SMUDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMUDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smudge Lord:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.63 USD
- зміна ціни Smudge Lord протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smudge Lord до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smudge Lord до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smudge Lord до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smudge Lord до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.60%
|30 днів
|$ 0
|-20.12%
|60 днів
|$ 0
|-34.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smudge Lord: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.60%
+6.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smudge ($SMUDGE) is a new ERC20 token based on the popular meme of Smudge Lord the table cat. Smudge's rise to fame came when a video of him was combined with a moment from the Real Housewives of Beverly Hills feauturing Taylor Armstrong. From there a meme legend was born and has been used globally ever since! Tokenomics: Smudge is a decentralized token with 0% Tax with a total supply of 420,690,000,000,000. What this means is Smudge is able to be traded at a 0% buy and sell tax through a DEX on Uniswap. At launch, Smudge burned over 28 eth in liquidity and the contract was renounced. Community: Smudge is a purely community driven project. The main goal of Smudge is to bring people together, share in the fun of the meme, and have fun. Use Case: Smudge is a meme coin intended purely for entertainment. Users can hold it as a collectible or traded as they desire. $SMUDGE has no association with the real Smudge Lord but does look to pay homage to an amazing meme and kitty.
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