Ціна Smudge Cat Solana (SMUDGE)
Поточна ціна Smudge Cat Solana (SMUDGE) сьогодні становить 0.00030767 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMUDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smudge Cat Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13 USD
- зміна ціни Smudge Cat Solana протягом дня — -1.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smudge Cat Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smudge Cat Solana до USD становила $ +0.0000230310.
За останні 60 днів зміна ціни Smudge Cat Solana до USD становила $ -0.0000415842.
За останні 90 днів зміна ціни Smudge Cat Solana до USD становила $ -0.00002676860467558564.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.08%
|30 днів
|$ +0.0000230310
|+7.49%
|60 днів
|$ -0.0000415842
|-13.51%
|90 днів
|$ -0.00002676860467558564
|-8.00%
Останній аналіз цін Smudge Cat Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-1.08%
-1.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Smudge Cat project introduces a unique and playful approach to decentralized finance (DeFi) inspired by the internet sensation "Woman Yelling at a Cat." Leveraging blockchain technology, Smudge Cat aims to create an engaging ecosystem that combines humor, community, and financial opportunities.
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