Сьогоднішня ціна Smudge Cat Solana (SMUDGE)

Поточна ціна Smudge Cat Solana (SMUDGE) сьогодні становить 0.00030767 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMUDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smudge Cat Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13 USD

- зміна ціни Smudge Cat Solana протягом дня — -1.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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