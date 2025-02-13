Ціна Smudge Cat (SMUDCAT)
Поточна ціна Smudge Cat (SMUDCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMUDCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smudge Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.23 USD
- зміна ціни Smudge Cat протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smudge Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smudge Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smudge Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smudge Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ 0
|-23.77%
|60 днів
|$ 0
|-36.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smudge Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.09%
-4.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Smudge Cat Coin is a revolutionary memecoin inspired by the famous "Woman Yelling at a Cat" meme featuring the adorable and expressive Smudge the Cat. SMUDCAT is more than just a memecoin; it represents the power of community, the joy of laughter, and the potential for limitless growth in the cryptocurrency space. What makes your project unique? SMUDCAT is driven by its passionate and tight-knit community. With 100% tokens dedicated to the community and LPs burned, your project emphasizes inclusivity, transparency, and the power of collective decision-making. History of your project. Smudge Cat itself is an internet sensation, recognized and loved globally. Using Smudge Cat as your project's mascot creates an instant connection with millions of cat lovers worldwide, giving SMUDCAT a unique and endearing charm. What’s next for your project? Growing the Community: Continue nurturing and expanding the SMUDCAT community through engaging content, exciting events, and collaborations. Cultivate a sense of belonging and camaraderie among supporters to strengthen the project's foundation. Listing on Major Exchanges: Seek listings on prominent centralized exchanges (CEXs) to increase liquidity and accessibility for a broader audience. This will attract new investors and boost SMUDCAT's visibility in the crypto space. What can your token be used for? Voting and Governance: Token holders can actively participate in community governance by voting on proposals, such as new initiatives, partnerships, and charity contributions. This democratic approach empowers the community to shape the project's future. Merchandise and NFTs: SMUDCAT tokens can be used to purchase exclusive merchandise, like t-shirts, mugs, and other cat-themed goodies. Additionally, they can unlock access to unique NFT collections featuring rare and adorable Smudge Cat artworks. Payment for Services: As SMUDCAT's popularity grows, it can be adopted as a means of payment for products or services within the project's ecosystem or even beyond. This could include subscription fees, event tickets, or special privileges for token holders.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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