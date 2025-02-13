Сьогоднішня ціна Smudge Cat (SMUDCAT)

Поточна ціна Smudge Cat (SMUDCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMUDCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smudge Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.23 USD

- зміна ціни Smudge Cat протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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