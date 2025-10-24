Інформація щодо ціни SMP7700 (SMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00239094$ 0,00239094 $ 0,00239094 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,28% Зміна ціни (1 дн.) +0,68% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,46%

Актуальна ціна SMP7700 (SMP) становить --. За останні 24 години SMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SMP становить $ 0,00239094, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SMP змінився на +0,28% за останню годину, +0,68% за 24 години та на +1,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SMP7700 (SMP)

Ринкова капіталізація $ 147,64K$ 147,64K $ 147,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 147,64K$ 147,64K $ 147,64K Циркуляційне постачання 990,05M 990,05M 990,05M Загальна пропозиція 990 046 623,5677253 990 046 623,5677253 990 046 623,5677253

Поточна ринкова капіталізація SMP7700 — $ 147,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMP — 990,05M, зі загальною пропозицією 990046623.5677253. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 147,64K.