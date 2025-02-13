Ціна smorf (SMORF)
Поточна ціна smorf (SMORF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMORF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності smorf:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.05 USD
- зміна ціни smorf протягом дня — +0.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни smorf до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни smorf до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни smorf до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни smorf до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.40%
|30 днів
|$ 0
|+8.92%
|60 днів
|$ 0
|-17.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін smorf: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.40%
-13.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SMORF is a token based on the Solana network that represent as meme of the original Smurf. Incubated by Guerilla Labs, $SMORF has a strong community backing due to the culture. We like to call it a smorfment.
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