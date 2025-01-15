Ціна SMORE (SMORE)
Поточна ціна SMORE (SMORE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 66.56K USD. Ціна SMORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SMORE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.47K USD
- зміна ціни SMORE протягом дня — -30.13%
- циркуляційна пропозиція – 998.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SMORE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SMORE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SMORE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SMORE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-30.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SMORE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.60%
-30.13%
-72.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts. For more information and updates, you can visit the following links: Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana
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