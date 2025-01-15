Сьогоднішня ціна SMORE (SMORE)

Поточна ціна SMORE (SMORE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 66.56K USD. Ціна SMORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SMORE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.47K USD

- зміна ціни SMORE протягом дня — -30.13%

- циркуляційна пропозиція – 998.84M USD

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