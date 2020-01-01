Токеноміка Smoovie Phone (SP) Дізнайтеся ключову інформацію про Smoovie Phone (SP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smoovie Phone (SP) $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Офіційний вебсайт: https://smooviephone.com/ Whitepaper: https://smooviephone.com/tokenomics Купити SP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smoovie Phone (SP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smoovie Phone (SP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,86K $ 40,86K $ 40,86K Загальна пропозиція: $ 42,07K $ 42,07K $ 42,07K Циркуляційна пропозиція: $ 42,07K $ 42,07K $ 42,07K FDV (повністю розведена вартість): $ 40,86K $ 40,86K $ 40,86K Історичний максимум: $ 126,94 $ 126,94 $ 126,94 Історичний мінімум: $ 0,88004 $ 0,88004 $ 0,88004 Поточна ціна: $ 0,971345 $ 0,971345 $ 0,971345 Дізнайтеся більше про ціну Smoovie Phone (SP)

Токеноміка Smoovie Phone (SP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smoovie Phone (SP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SP, досліджуйте ціну токена SP в реальному часі!

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