Сьогоднішня ціна Smoovie Phone (SP)

Поточна ціна Smoovie Phone (SP) сьогодні становить 33.6 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна SP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smoovie Phone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD

- зміна ціни Smoovie Phone протягом дня — -4.78%

- циркуляційна пропозиція – 42.07K USD

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