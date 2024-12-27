Ціна Smoovie Phone (SP)
Поточна ціна Smoovie Phone (SP) сьогодні становить 33.6 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна SP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smoovie Phone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD
- зміна ціни Smoovie Phone протягом дня — -4.78%
- циркуляційна пропозиція – 42.07K USD
Отримуйте оновлення цін SP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smoovie Phone до USD становила $ -1.69031673730978.
За останні 30 днів зміна ціни Smoovie Phone до USD становила $ -20.1843633600.
За останні 60 днів зміна ціни Smoovie Phone до USD становила $ +3.4805299200.
За останні 90 днів зміна ціни Smoovie Phone до USD становила $ +17.22392212725771.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.69031673730978
|-4.78%
|30 днів
|$ -20.1843633600
|-60.07%
|60 днів
|$ +3.4805299200
|+10.36%
|90 днів
|$ +17.22392212725771
|+105.18%
Останній аналіз цін Smoovie Phone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.35%
-4.78%
-9.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SP до AUD
A$53.76
|1 SP до GBP
￡26.544
|1 SP до EUR
€31.92
|1 SP до USD
$33.6
|1 SP до MYR
RM150.192
|1 SP до TRY
₺1,183.392
|1 SP до JPY
¥5,302.08
|1 SP до RUB
₽3,441.984
|1 SP до INR
₹2,869.776
|1 SP до IDR
Rp541,935.408
|1 SP до PHP
₱1,952.496
|1 SP до EGP
￡E.1,708.896
|1 SP до BRL
R$208.32
|1 SP до CAD
C$48.048
|1 SP до BDT
৳4,016.208
|1 SP до NGN
₦52,012.128
|1 SP до UAH
₴1,409.856
|1 SP до VES
Bs1,713.6
|1 SP до PKR
Rs9,353.904
|1 SP до KZT
₸17,591.616
|1 SP до THB
฿1,144.08
|1 SP до TWD
NT$1,102.416
|1 SP до CHF
Fr30.24
|1 SP до HKD
HK$260.736
|1 SP до MAD
.د.م339.024