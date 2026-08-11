Сьогоднішня ціна smolecoin

Поточна ціна smolecoin (SMOLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,86% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SMOLE до USD становить $ 0 за SMOLE.

smolecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 547 451, з циркуляційною пропозицією у 420,00B SMOLE. Протягом останніх 24 годин SMOLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SMOLE змінився на -0,18% за останню годину та на +3,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо smolecoin (SMOLE)

Ринкова капіталізація $ 6,55M$ 6,55M $ 6,55M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,55M$ 6,55M $ 6,55M Циркуляційне постачання 420,00B 420,00B 420,00B Загальна пропозиція 420 000 000 000,0 420 000 000 000,0 420 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація smolecoin — $ 6,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMOLE — 420,00B, зі загальною пропозицією 420000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,55M.