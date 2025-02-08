Сьогоднішня ціна Smolcoin (SMOL)

Поточна ціна Smolcoin (SMOL) сьогодні становить 0.00820777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smolcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.46K USD

- зміна ціни Smolcoin протягом дня — -1.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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