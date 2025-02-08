Ціна SmoLanO (SLO)
Поточна ціна SmoLanO (SLO) сьогодні становить 0.00022279 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SmoLanO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.33 USD
- зміна ціни SmoLanO протягом дня — +1.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SmoLanO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SmoLanO до USD становила $ -0.0000796801.
За останні 60 днів зміна ціни SmoLanO до USD становила $ -0.0000997004.
За останні 90 днів зміна ціни SmoLanO до USD становила $ -0.0005468777130048575.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.15%
|30 днів
|$ -0.0000796801
|-35.76%
|60 днів
|$ -0.0000997004
|-44.75%
|90 днів
|$ -0.0005468777130048575
|-71.05%
Останній аналіз цін SmoLanO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+1.15%
-20.99%
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