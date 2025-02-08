Сьогоднішня ціна Smol Su (SU)

Поточна ціна Smol Su (SU) сьогодні становить 0.132067 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smol Su:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.59 USD

- зміна ціни Smol Su протягом дня — -3.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SU.