Ціна Smol Su (SU)
Поточна ціна Smol Su (SU) сьогодні становить 0.132067 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smol Su:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.59 USD
- зміна ціни Smol Su протягом дня — -3.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smol Su до USD становила $ -0.0054205842042263.
За останні 30 днів зміна ціни Smol Su до USD становила $ -0.0729772791.
За останні 60 днів зміна ціни Smol Su до USD становила $ -0.1056668727.
За останні 90 днів зміна ціни Smol Su до USD становила $ -0.656452648853747.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0054205842042263
|-3.94%
|30 днів
|$ -0.0729772791
|-55.25%
|60 днів
|$ -0.1056668727
|-80.01%
|90 днів
|$ -0.656452648853747
|-83.25%
Останній аналіз цін Smol Su: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.94%
-41.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Smol Su jus wanna be CT famous What makes your project unique? Smol Su is a Smolting meme based off of Zhu Su the co founder of 3 arrows capital, a first of its kind mover in the space. History of your project. Smol Su is a Smolting meme based off of Zhu Su the co founder of 3 arrows capital. Launched on 4/30 with a mission to become CT Famous What’s next for your project? As Smol Su continues his mission to become CT Famous we can expect more partnerships and marketing. What can your token be used for? To help Smol Su get CT famous!
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