Ціна smol pep (PEP)
Поточна ціна smol pep (PEP) сьогодні становить 0.0041163 USD з ринковою капіталізацією $ 4.12M USD. Ціна PEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності smol pep:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.06M USD
- зміна ціни smol pep протягом дня — -20.14%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни smol pep до USD становила $ -0.001038504439863285.
За останні 30 днів зміна ціни smol pep до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни smol pep до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни smol pep до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001038504439863285
|-20.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін smol pep: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
-20.14%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
pep is the smol brother of pepe… pep has a bigger though. This token was forged in the trenches of crypto twitter when the market took a dive but the chads and degens rallied and decided that $pep is going to challenge his brother $pepe. $pep is smol but soon everyone will know just how big his lpeckee is and how big the token will be…. gm gn peps. Smol pep is for everyone, smol pep is for solana, smol pep is for people, smol pep is for the chads in trenches of crypto twittter. Never stop clicking and let’s put this pecker on the moon.
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