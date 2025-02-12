Сьогоднішня ціна smol pep (PEP)

Поточна ціна smol pep (PEP) сьогодні становить 0.0041163 USD з ринковою капіталізацією $ 4.12M USD. Ціна PEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності smol pep:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.06M USD

- зміна ціни smol pep протягом дня — -20.14%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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