Токеноміка Smol dodo ($DOD)

Токеноміка Smol dodo ($DOD)

Дізнайтеся ключову інформацію про Smol dodo ($DOD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Smol dodo ($DOD)

$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.

Офіційний вебсайт:
https://smoldod.lol/

Токеноміка та аналіз ціни Smol dodo ($DOD)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smol dodo ($DOD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 106,79K
$ 106,79K$ 106,79K
Загальна пропозиція:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 106,79K
$ 106,79K$ 106,79K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00010598
$ 0,00010598$ 0,00010598

Токеноміка Smol dodo ($DOD): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Smol dodo ($DOD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $DOD, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $DOD, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $DOD, досліджуйте ціну токена $DOD в реальному часі!

Прогноз ціни $DOD

Хочете знати, куди рухається $DOD? Наша сторінка прогнозу ціни $DOD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.